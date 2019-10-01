Театральный фестиваль «Зеркало сцены» откроется спектаклем «Труффальдино из Бергамо»

В октябре в Рязани проводится традиционный театральный фестиваль-премия «Зеркало сцены».

С 1 по 6 октября пройдут конкурсные показы. Оценить достижения рязанского театрального сообщества смогут не только зрители, но и критики из Москвы и Санкт-Петербурга.

Во вторник, 1 октября, фестивальная программа откроется музыкальной комедией «Труффальдино из Бергамо», которую можно посмотреть в Рязанском музыкальном театре в 19.00.

Также в рамках фестиваля можно увидеть следующие спектакли:

2 октября, 10 30 – «Каштанка», Рязанский театра кукол;

2 октября, 19 00 – «Господа Головлевы. Маменька», Рязанский театр юного зрителя;

3 октября, 10 30 – «День, когда перестали читать сказки», Рязанский театра кукол;

3 октября, 19 00 – «Средство Макрополуса», Рязанский музыкальный театр;

4 октября, 11.00 — «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», Рязанский театр юного зрителя;

4 октября, 19 00 – «Вишневый сад», Рязанский театр драмы;

5 октября, 18 00 – «Фауст», Рязанский театр драмы.

А в воскресенье, 6 октября, в Рязанском театре драмы состоится грандиозная церемония закрытия фестиваля, на которой и будут объявлены имена лучших актёров и режиссёров и выбран лучший спектакль.

«Зеркало сцены» организовано рязанским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области, а также партнеров премии: ПАО Прио- Внешторгбанк, телеканала ТКР, компании «Ontelecom» и РИА «7 новостей».

Билеты в кассе (тел. 45-54-26) и на сайте Рязанского театра кукол.