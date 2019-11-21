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Стала известна причина пожара в рязанской школе

Фото: school9-ev.ru

Причиной пожара в школе №9 в Рязани стало хулиганство одного из учеников. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, пожар произошёл в четверг, 21 ноября. В результате него огнём была повреждена куртка. Никто из людей не пострадал. 

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Как отметили в администрации Рязани, после ЧП в школу приезжал начальник управления образования и молодёжной политики Дмитрий Донсков. Он оценил действия администрации учебного заведения и пообщался с сотрудниками школы. Именно в это время ему и рассказали о причине пожара. 

– Дмитрий Донсков поручил провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего для профилактики подобных ситуаций в дальнейшем, – говорится в сообщении администрации Рязани.

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