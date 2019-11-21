Стала известна причина пожара в рязанской школе

Причиной пожара в школе №9 в Рязани стало хулиганство одного из учеников. Об этом сообщили в администрации города.



Напомним, пожар произошёл в четверг, 21 ноября. В результате него огнём была повреждена куртка. Никто из людей не пострадал.



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Как отметили в администрации Рязани, после ЧП в школу приезжал начальник управления образования и молодёжной политики Дмитрий Донсков. Он оценил действия администрации учебного заведения и пообщался с сотрудниками школы. Именно в это время ему и рассказали о причине пожара.

