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В рязанской школе произошёл пожар

В четверг, 21 ноября, в школе №9 в Рязани произошёл пожар. 

Как сообщили РИА «7 новостей» в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области, система противопожарной защиты в школе сработала в 10.09. На место сразу же выехали 12 пожарных расчётов по 2 номеру сложности. К моменту прибытия пожарных администрация школы уже провела эвакуацию. 

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В результате пожара огнём была повреждена куртка. Никто не пострадал. 

– Все работники школы действовали чётко и оперативно, как и положено в таких случаях, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области. 

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