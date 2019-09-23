На главную Рязань Происшествия Рязанец погиб в ДТП в Путятинском районе
РязаньПроисшествия

Рязанец погиб в ДТП в Путятинском районе

В воскресенье, 22 сентября, в Путятинском районе столкнулись автомобили «Киа Рио» и «ГАЗ». Водитель одного из автомобилей скончался на месте ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 8.20 в Путятинском районе на 328-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, 61-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Киа Рио» столкнулся с автомобилем «ГАЗ» под управлением 31-летнего жителя Шиловского района.

В результате происшествия водитель автомобиля «Киа Рио» скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля «ГАЗ» госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Бухгалтер рязанского вуза 6 лет присваивала деньги студентов

В Канищеве перевернулся автомобиль

ДТП в центре Рязани попало на видео