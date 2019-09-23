Рязанец погиб в ДТП в Путятинском районе

В воскресенье, 22 сентября, в Путятинском районе столкнулись автомобили «Киа Рио» и «ГАЗ». Водитель одного из автомобилей скончался на месте ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 8.20 в Путятинском районе на 328-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, 61-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Киа Рио» столкнулся с автомобилем «ГАЗ» под управлением 31-летнего жителя Шиловского района.

В результате происшествия водитель автомобиля «Киа Рио» скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля «ГАЗ» госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.