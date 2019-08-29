МХК «Рязань» получил ещё одного соперника

Федерация хоккея России внесла изменения в календарь игр Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона-2019/2020 в связи с пополнением состава участников клубом «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. Таким образом, в турнире примут участие 17 команд. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».

«Динамо–Юниор» стало девятой командой в конференции «Запад». Напомним, что в эту конференцию так же включены МХК «Рязань», «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова» (Новомосковск), «Тверичи–СШОР» (Тверь), ГУОР-«Карелия» (Ленинградская область), МХК «Липецк», ХК «Белгород», ХК «Брянск» и ХК «Россошь».С этими коллективами Рязань сыграет две домашних игры и два матча на выезде.

С командами восточной конференции – МХК «Кристалл» (Саратов), «Дизелист» (Пенза), «Локо-Юниор» (Ярославль), «Полет» (Рыбинск), «Металлург» (Вологодская область), «АК 59» (Пермь), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Прогресс» (Глазов) – по одной игре дома и в гостях.

Стартует регулярный чемпионат НМХЛ 14 сентября и завершится 15 марта. Свой первый матч МХК «Рязань» проведет 17 сентября в Новомосковске, где встретится с «Академией Михайлова», а последний в регулярном чемпионате – 14 марта дома, принимая на своем льду ту же «Академию Михайлова».

Календарь матчей МХК «Рязань» на первом этапе

17 сентября (вторник)

«Академия Михайлова» – МХК «Рязань»

18 сентября (среда)

«Академия Михайлова» – МХК «Рязань»

24 сентября (вторник)

МХК «Рязань» — «Тверичи»

25 сентября (среда)

МХК «Рязань» — «Тверичи»

29 сентября (воскресенье)

МХК «Рязань» — МХК «Кристалл»

2 октября (среда)

МХК «Рязань» — «Дизелист»

9 октября (среда)

«Белгород» – МХК «Рязань»

10 октября (четверг)

«Белгород» – МХК «Рязань»

13 октября (воскресенье)

«Россошь» — МХК «Рязань»

14 октября (понедельник)

«Россошь» — МХК «Рязань»

23 октября (среда)

МХК «Рязань» — «Локо-Юниор»

25 октября (пятница)

МХК «Рязань» — «Полет Рыбинск»

27 октября (воскресенье)

МХК «Рязань» — «Металлург»

7 ноября (четверг)

МХК «Липецк» — МХК «Рязань»

8 ноября (пятница)

МХК «Липецк» — МХК «Рязань»

11 ноября (понедельник)

ХК «Брянск» — МХК «Рязань»

12 ноября (вторник)

ХК «Брянск» — МХК «Рязань»

18 ноября (понедельник)

МХК «Рязань» — «АК59»

20 ноября (среда)

МХК «Рязань» — «Прогресс»

23 ноября (суббота)

МХК «Рязань» — МХК «Олимпия»

30 ноября (суббота)

ГУОР Карелия — МХК «Рязань»

1 декабря (воскресенье)

ГУОР Карелия — МХК «Рязань»

4 декабря (среда)

«Динамо-Юниор» – МХК «Рязань»

5 декабря (четверг)

«Динамо-Юниор» – МХК «Рязань»

14 декабря (суббота)

МХК «Рязань» — ГУОР Карелия

15 декабря (воскресенье)

МХК «Рязань» — ГУОР Карелия

18 декабря (среда)

МХК «Рязань» — «Динамо-Юниор»

19 декабря (четверг)

МХК «Рязань» — «Динамо-Юниор»

11 января (суббота)

«АК59» — МХК «Рязань»

13 января (понедельник)

«Прогресс» — МХК «Рязань»

15 января (среда)

МХК «Олимпия» — МХК «Рязань»

22 января (среда)

МХК «Рязань» — МХК «Липецк»

23 января (четверг)

МХК «Рязань» — МХК «Липецк»

25 января (суббота)

МХК «Рязань» — ХК «Брянск»

26 января (воскресенье)

МХК «Рязань» — ХК «Брянск»

6 февраля (четверг)

«Металлург» — МХК «Рязань»

8 февраля (суббота)

«Полет Рыбинск» — МХК «Рязань»

10 февраля (понедельник)

«Локо-Юниор» — МХК «Рязань»

16 февраля (воскресенье)

МХК «Рязань» — «Россошь»

17 февраля (понедельник)

МХК «Рязань» — «Россошь»

20 февраля (четверг)

МХК «Рязань» — «Белгород»

21 февраля (пятница)

МХК «Рязань» — «Белгород»

27 февраля (четверг)

«Дизелист» — МХК «Рязань»

29 февраля (суббота)

МХК «Кристалл» — МХК «Рязань»

6 марта (пятница)

«Тверичи» — МХК «Рязань»

7 марта (суббота)

«Тверичи» — МХК «Рязань»

13 марта (пятница)

МХК «Рязань» — «Академия Михайлова»

14 марта (суббота)

МХК «Рязань» — «Академия Михайлова»

По итогам Первого этапа четыре команды из каждой конференции, занявшие первые места в турнирной таблице, получают право участия во Втором этапе Соревнования, который будет проводиться по системе плей-офф. В финале встречаются команды, победившие в 1/2 финала плей-офф. Каждая серия матчей проводится до трех побед.