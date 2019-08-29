МХК «Рязань» получил ещё одного соперника

Федерация хоккея России внесла изменения в календарь игр Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона-2019/2020 в связи с пополнением состава участников клубом «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. Таким образом, в турнире примут участие 17 команд. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».
«Динамо–Юниор» стало девятой командой в конференции «Запад». Напомним, что в эту конференцию так же включены МХК «Рязань», «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова» (Новомосковск), «Тверичи–СШОР» (Тверь), ГУОР-«Карелия» (Ленинградская область), МХК «Липецк», ХК «Белгород», ХК «Брянск» и ХК «Россошь».С этими коллективами Рязань сыграет две домашних игры и два матча на выезде.
С командами восточной конференции – МХК «Кристалл» (Саратов), «Дизелист» (Пенза), «Локо-Юниор» (Ярославль), «Полет» (Рыбинск), «Металлург» (Вологодская область), «АК 59» (Пермь), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Прогресс» (Глазов) – по одной игре дома и в гостях.
Стартует регулярный чемпионат НМХЛ 14 сентября и завершится 15 марта. Свой первый матч МХК «Рязань» проведет 17 сентября в Новомосковске, где встретится с «Академией Михайлова», а последний в регулярном чемпионате – 14 марта дома, принимая на своем льду ту же «Академию Михайлова».
Календарь матчей МХК «Рязань» на первом этапе
17 сентября (вторник)
«Академия Михайлова» – МХК «Рязань»
18 сентября (среда)
«Академия Михайлова» – МХК «Рязань»
24 сентября (вторник)
МХК «Рязань» — «Тверичи»
25 сентября (среда)
МХК «Рязань» — «Тверичи»
29 сентября (воскресенье)
МХК «Рязань» — МХК «Кристалл»
2 октября (среда)
МХК «Рязань» — «Дизелист»
9 октября (среда)
«Белгород» – МХК «Рязань»
10 октября (четверг)
«Белгород» – МХК «Рязань»
13 октября (воскресенье)
«Россошь» — МХК «Рязань»
14 октября (понедельник)
«Россошь» — МХК «Рязань»
23 октября (среда)
МХК «Рязань» — «Локо-Юниор»
25 октября (пятница)
МХК «Рязань» — «Полет Рыбинск»
27 октября (воскресенье)
МХК «Рязань» — «Металлург»
7 ноября (четверг)
МХК «Липецк» — МХК «Рязань»
8 ноября (пятница)
МХК «Липецк» — МХК «Рязань»
11 ноября (понедельник)
ХК «Брянск» — МХК «Рязань»
12 ноября (вторник)
ХК «Брянск» — МХК «Рязань»
18 ноября (понедельник)
МХК «Рязань» — «АК59»
20 ноября (среда)
МХК «Рязань» — «Прогресс»
23 ноября (суббота)
МХК «Рязань» — МХК «Олимпия»
30 ноября (суббота)
ГУОР Карелия — МХК «Рязань»
1 декабря (воскресенье)
ГУОР Карелия — МХК «Рязань»
4 декабря (среда)
«Динамо-Юниор» – МХК «Рязань»
5 декабря (четверг)
«Динамо-Юниор» – МХК «Рязань»
14 декабря (суббота)
МХК «Рязань» — ГУОР Карелия
15 декабря (воскресенье)
МХК «Рязань» — ГУОР Карелия
18 декабря (среда)
МХК «Рязань» — «Динамо-Юниор»
19 декабря (четверг)
МХК «Рязань» — «Динамо-Юниор»
11 января (суббота)
«АК59» — МХК «Рязань»
13 января (понедельник)
«Прогресс» — МХК «Рязань»
15 января (среда)
МХК «Олимпия» — МХК «Рязань»
22 января (среда)
МХК «Рязань» — МХК «Липецк»
23 января (четверг)
МХК «Рязань» — МХК «Липецк»
25 января (суббота)
МХК «Рязань» — ХК «Брянск»
26 января (воскресенье)
МХК «Рязань» — ХК «Брянск»
6 февраля (четверг)
«Металлург» — МХК «Рязань»
8 февраля (суббота)
«Полет Рыбинск» — МХК «Рязань»
10 февраля (понедельник)
«Локо-Юниор» — МХК «Рязань»
16 февраля (воскресенье)
МХК «Рязань» — «Россошь»
17 февраля (понедельник)
МХК «Рязань» — «Россошь»
20 февраля (четверг)
МХК «Рязань» — «Белгород»
21 февраля (пятница)
МХК «Рязань» — «Белгород»
27 февраля (четверг)
«Дизелист» — МХК «Рязань»
29 февраля (суббота)
МХК «Кристалл» — МХК «Рязань»
6 марта (пятница)
«Тверичи» — МХК «Рязань»
7 марта (суббота)
«Тверичи» — МХК «Рязань»
13 марта (пятница)
МХК «Рязань» — «Академия Михайлова»
14 марта (суббота)
МХК «Рязань» — «Академия Михайлова»
По итогам Первого этапа четыре команды из каждой конференции, занявшие первые места в турнирной таблице, получают право участия во Втором этапе Соревнования, который будет проводиться по системе плей-офф. В финале встречаются команды, победившие в 1/2 финала плей-офф. Каждая серия матчей проводится до трех побед.