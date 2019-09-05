Игорь Греков рассказал об увольнении директора школы №50 в Рязани

В четверг, 5 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов и вице-губернатор Игорь Греков посетили школу №43 в Рязани, где проходило совещание руководителей школ города. Прямая трансляция велась на странице губернатора в социальной сети.



Игорь Греков, в частности, рассказал о ситуации с увольнением в День знаний директора школы №50 Романа Волкова.



По словам Грекова, состоянию школ в Рязанской области уделяется большое внимание. Такие деньги, какие выделяются им сейчас, не выделялись никогда. При этом мониторинг работы учебных заведений идёт постоянно, а не только в День знаний.



2 сентября Греков официально был на линейке в школе №57, а затем неофициально посетил ещё несколько школ. Он отметил, что никакого увольнения директора во время школьной линейки не было, не было и дверных ручек, о которых писалось в интернете. Вице-губернатор рассказал, что школа к празднику была просто не готова на 100%. Он сообщил, что на школьном дворе не были убраны кирпичи, не было размечено, где какой класс стоит и т. д.



Также Греков привёл цифры: школа №50 рассчитана на 800 учеников, её наполняемость на данный момент – 559 человек, при том, что в некоторые школы стоит очередь из учеников. Не самые высокие результаты у выпускников и на ЕГЭ. Это, по мнению Грекова, о многом говорит.

