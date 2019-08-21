Грибник обнаружил труп пропавшего рязанца

Эксперты официально подтвердили гибель 45-летнего жителя деревни Карцово Клепиковского района. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



Мужчина ушёл из своего дома и бесследно пропал 13 января 2018 года. Были организованы его поиски, но долгое время судьба пропавшего оставалась неизвестной. В июле 2019 года рядом с деревней Заводская Слобода дачник, собиравший грибы, нашёл костные останки человека. Была назначена генетическая экспертиза, которая и установила, что это труп пропавшего мужчины.



Эксперты также доказали, что человек умер не насильственным путём.

