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Грибник обнаружил труп пропавшего рязанца

Эксперты официально подтвердили гибель 45-летнего жителя деревни Карцово Клепиковского района. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Мужчина ушёл из своего дома и бесследно пропал 13 января 2018 года. Были организованы его поиски, но долгое время судьба пропавшего оставалась неизвестной. В июле 2019 года рядом с деревней Заводская Слобода дачник, собиравший грибы, нашёл костные останки человека. Была назначена генетическая экспертиза, которая и установила, что это труп пропавшего мужчины.

Эксперты также доказали, что человек умер не насильственным путём.

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