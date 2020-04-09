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За март в диспетчерскую службу Водоканала поступило порядка 1500 заявок

Новости Рязани
По данным диспетчерской службы МП «Водоканал города Рязани», за прошедший месяц поступило 1394 заявки от граждан, связанных с работой водоотведения и канализации...
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По данным диспетчерской службы МП «Водоканал города Рязани», за прошедший месяц поступило 1394 заявки от граждан, связанных с работой водоотведения и канализации во всех районах города. Аварийные бригады выезжали на каждый вызов, связанный с засорами. Все проблемы оперативно устранялись специалистами предприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

Кроме того, химико-биологическая лаборатория Водоканала проводит постоянный лабораторный контроль качества питьевой воды перед подачей в распределительные сети и в источники водоснабжения. Так, за март было взято 943 пробы с очистных водопроводных станций, городских водопроводных станций перед подачей в распределительную сеть и в водопроводную сеть города. Превышений по гигиеническим нормативам и химическим показателям не выявлено. Эпизодически фиксировались превышения по запаху.

Также в отдел главного механика за февраль поступило 17 заявок на замену и установку приборов учета.

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