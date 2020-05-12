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Юлия Рокотянская поздравила медсестёр с профессиональным праздником

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Глава Рязани, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила медсестёр с профессиональным праздником. Публикуем полный текст поздравления.

Дорогие медицинские сестры!

От депутатского корпуса Рязанской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Международным днем медицинской сестры!  Ваша профессия была и остается одной из самых уважаемых и почетных. Среди вас — преимущественно хрупкие девушки и отважные женщины, которые всегда первыми приходят на помощь.

В годы войны под пулями, бомбами и артиллерийскими снарядами, рискуя собственной жизнью, работая на пределе человеческих возможностей, медсестры выносили раненых с поля боя, ухаживали за бойцами в полевых госпиталях, ассистировали при сложнейших операциях в немыслимых условиях.

Сегодня наши медсестры на острие другой атаки – борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ежедневно их жизнь и здоровье также подвергаются опасности. Они контактируют с больными, проводят необходимые медицинские процедуры, осуществляют забор анализов, чтобы своевременно выявить вирус и как можно раньше начать борьбу с ним.

Дорогие наши медицинские сестры! Огромное спасибо за вашу работу, от которой зависит самое дорогое для человека – жизнь и здоровье. Желаю, чтобы пандемия завершилась как можно быстрее, и вы смогли вернуться к обычной жизни, обнять детей, супругов и родителей, пообщаться с друзьями, чтобы в вашу жизнь вернулись выходные и праздники, и всегда было время на чашку чая в обеденный перерыв. Здоровья вам, благополучия, мужества и веры!

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