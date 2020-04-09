В Рязанской области пьяная женщина угрожала мужу двумя ножами

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Сотрудники отдела МВД России «Сараевский» предотвратили преступление на почве бытовой ссоры.

37-летний житель рабочего поселка Сараи обратился в полицию и сообщил, что пьяная жена угрожает зарезать его ножом.

Мужчина занимался хозяйственными делами во дворе, а когда зашёл домой, не нашёл обеда. Жена уже была пьяна. Он упрекнул супругу в неподобающем поведении. Женщина же бурно отреагировала на слова мужа, схватила два кухонных ножа и стала угрожать ему.

Испугавшись, мужчина выбежал из дома и вызвал на помощь полицию. Разбушевавшейся даме разъяснили меру уголовной ответственности, предусмотренную за ее действия.

Нарушительнице порядка грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

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