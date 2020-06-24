Среда, 24 июня, 2020
22 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанцев ожидают грозы, шквалистые ветры и ливни

7info7
-

Метеорологи дали прогноз погоды в Рязанской области до конца лета.

23 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл онлайн-совещание с руководителями предприятий АПК.

В конференции участвовал глава рязанского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.

В своём выступлении чиновник озвучил прогноз погоды на лето в регионе. К сожалению погода не будет радовать жителей области, от таких осадков, возможно, пострадает урожай.

— С вероятностью 65% ожидается, что в июле и августе 2020 года температурный фон будет около и выше среднегодовых значений, осадки будут в норме, но их ожидается меньше, чем в прошлом году, — отметил Крутовский.

Глава региона Николай Любимов выразил надежду  на 35%, которые допускаются в погрешности прогнозов, и пожелал, чтобы погода всё-таки была благоприятной.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Вечером в среду в Рязани перекроют движение

Новости Рязани
Вечером 24 июня в центре Рязани перекроют движение. На площади Победы будут встречать курсантов РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова, вернувшихся с парада...
Узнать больше

Рязанцев ожидают грозы, шквалистые ветры и ливни

Новости Рязани
Метеорологи дали прогноз погоды в Рязанской области до конца лета. 23 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл онлайн-совещание с руководителями предприятий АПК. В конференции участвовал...
Узнать больше

В ДТП в Рязанской области погиб молодой рязанец

Новости Рязани
В Рязанской области под Михайловом произошло смертельное ДТП. Авария случилась днём 23 июня на автодороге "Стрелецкие выселки - посёлок Октябрьский", сообщает пресс-служба...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Вечером в среду в Рязани перекроют движение

Новости Рязани
Вечером 24 июня в центре Рязани перекроют движение. На площади Победы будут встречать курсантов РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова, вернувшихся с парада...
Узнать больше

Над Рязанью появилась двойная радуга

Новости Рязани
Над Рязанью появилась двойная радуга. Об этом РИА "7 новостей" сообщили в paprico.ru. Необычная радуга порадовала своим появлением рязанцев...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 23 июня

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей за 23 июня. В Рязанской области выявлено ещё 45 случаев заражения коронавирусом.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов

Акценты
23 июня — Международный олимпийский день. В связи с этим предлагаем вам подборку фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов. К сожалению, в...
Узнать больше

Дог-йога, или Как заниматься спортом вместе с собакой

Акценты
В условиях самоизоляции многие жалуются, что набрали лишний вес и не имели возможности для активных прогулок и занятий спортом. Но сейчас, когда...
Узнать больше

Как похудеть на окрошке

Акценты
Самый известный холодный летний суп и чувство голода утолит, и от лишних килограммов избавит. Каким ингредиентам отдавать предпочтение тем, кто следит за...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+