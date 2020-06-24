Рязанцев ожидают грозы, шквалистые ветры и ливни

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Метеорологи дали прогноз погоды в Рязанской области до конца лета.

23 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл онлайн-совещание с руководителями предприятий АПК.

В конференции участвовал глава рязанского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.

В своём выступлении чиновник озвучил прогноз погоды на лето в регионе. К сожалению погода не будет радовать жителей области, от таких осадков, возможно, пострадает урожай.

— С вероятностью 65% ожидается, что в июле и августе 2020 года температурный фон будет около и выше среднегодовых значений, осадки будут в норме, но их ожидается меньше, чем в прошлом году, — отметил Крутовский.

Глава региона Николай Любимов выразил надежду на 35%, которые допускаются в погрешности прогнозов, и пожелал, чтобы погода всё-таки была благоприятной.