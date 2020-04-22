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О самом главном. Обзор новостей 22 апреля

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Большинство заболевших коронавирусом рязанцев младше 45 лет

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила данные о возрасте заразившихся коронавирусом рязанцев. Напомним, на 12 часов воскресенья, 19 апреля, в регионе выявлено...
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В четверг в Рязани будет дождливо и холодно

Новости Рязани
В четверг, 23 апреля, в Рязани будет дождливо и холодно. По данным сайту ГУ МЧС России по Рязанской области, ожидается переменная облачность.
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В двух рязанских сёлах установили искусственное освещение

Новости Рязани
В сёлах Глебово и Екимовка Рязанского района установили искусственное освещение. Фонари появились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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РИА «7 новостей» представляет обзор новостей за 22 апреля.

Ещё 76 рязанцев заразились коронавирусом. Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе 429.

В Рязанской области коронавирус выявлен у 39 детей.

В Касимове загорелась пилорама.

В рамадан в рязанских мечетях и молельных комнатах намазы проводить не будут.

В Рязани будут эвакуировать машины с маршрутов дезинфекции.

В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь».

Рязанский Рыбатлон выйдет в прямой эфир.

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НОВОСТИ РЯЗАНИ

О самом главном. Обзор новостей 22 апреля

Новости Рязани
РИА "7 новостей" представляет обзор новостей за 22 апреля. https://youtu.be/1gLKpu8i5UY Ещё 76 рязанцев заразились...
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В рязанской больнице умер 90-летний пациент с подозрением на СОVID-19

Новости Рязани
По результатам патологоанатомического исследования, причиной смерти пенсионера стала тромбоэмболия.
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Рязанцев будут судить за убийство из ревности

Новости Рязани
По версии следствия, преступление было совершено вечером 15 июня 2019 года в посёлке Листвянка Рязанского района.
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ТОП НОВОСТЬ

О самом главном. Обзор новостей 22 апреля

Новости Рязани
РИА "7 новостей" представляет обзор новостей за 22 апреля. https://youtu.be/1gLKpu8i5UY Ещё 76 рязанцев заразились...
Узнать больше

В рязанской больнице умер 90-летний пациент с подозрением на СОVID-19

Новости Рязани
По результатам патологоанатомического исследования, причиной смерти пенсионера стала тромбоэмболия.
Узнать больше

В Рязанской области выздоровели ещё 17 человек с COVID-19

Новости Рязани
С учётом того, что ранее из больницы в Рязани было выписано 15 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 32 человек.
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АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

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Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
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Светлая седмица: ответы на главные вопросы

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У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
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Слава земли Рязанской. Святые

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К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
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