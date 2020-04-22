О самом главном. Обзор новостей 22 апреля

РИА «7 новостей» представляет обзор новостей за 22 апреля.
Ещё 76 рязанцев заразились коронавирусом. Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе 429.
В Рязанской области коронавирус выявлен у 39 детей.
В Касимове загорелась пилорама.
В рамадан в рязанских мечетях и молельных комнатах намазы проводить не будут.
В Рязани будут эвакуировать машины с маршрутов дезинфекции.
В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь».
Рязанский Рыбатлон выйдет в прямой эфир.
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