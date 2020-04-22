В Рязани будут эвакуировать машины с маршрутов дезинфекции

В четверг и пятницу, 23 и 24 апреля, в Рязани запланирована масштабная дезинфекция города от коронавируса. Завтра военная техника будет работать в Московском районе города. В связи с этим администрация попросила горожан своевременно убрать свои автомобили.
Работы на маршруте в Московском районе Рязани начнутся с 9 утра. Сегодня вечером, после 18 часов, сотрудники ГИБДД и префектур проведут обследование территории.
– Транспорт, мешающий прохождению машины, будет в последствии эвакуироваться на свободные места в радиусе 300 метров, – говорится в сообщении администрации города.
Рязанцев просят с пониманием отнестись к происходящему и не оставлять личный транспорт в местах проведения дезинфекции.
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