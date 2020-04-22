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Администрация показала маршруты аэрозольной обработки от коронавируса

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Администрация Рязани опубликовала карту, на которой отмечены маршруты для аэрозольной обработки города.

Напомним, обработку Рязани от коронавируса с помощью военной техники планируется провести 23 и 24 апреля. Дезинфекция будут проводиться с 09.00 до 11.30, если позволит погода.

Планируется, что в четверг, 23 апреля, спецтехника будет работать в Московском районе города, на следующий день – в районе Горрощи. Сначала улицы уберут от мусора, затем по ним проедет тепловая машина.

Напомним также, что из-за дезинфекции будет закрываться движение, кроме того, изменятся маршруты общественного транспорта.

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