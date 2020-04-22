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В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь». Своей целью фонд ставить составление и распределение благотворительных продовольственных наборов среди нуждающихся. На сегодняшний день, первые 500 наборов уже доставлены благополучателям.

Фонд продовольствия «Русь» является первым в России «банком еды» или «банком продовольствия». Федеральные и региональные компании-доноры передают Фонду различную продукцию, которая направляется нуждающимся. По возможности, Фонд на пожертвования формирует полноценный продовольственный набор – покупая к уже имеющимся товарам, дополнительные продукты, средства бытовой химии и так далее. Фонд всегда пытается договориться о максимальных скидках на товары. Но даже с учётом скидки, ориентировочная стоимость одного набора составляет от 500 до 700 рублей.

К работе Фонда сейчас привлечено множество волонтеров: работники социальных учреждений, Рязанское региональное отделение Российского Красного Креста, региональное отделение Союза казаков-воинов России и Зарубежья в Рязанской области, студенты факультета СПО филиала ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю.Витте» в г.Рязани. Объем работ по принятию груза, фасовки наборов обширный. Компаниями Ашан и X5 Retail Group было передано 1,8 и 2,2 тонн товаров соответственно. Продукция самая разная – масло, гречка, макароны, кофе/чай/какао, кондитерские изделия, консервы, сок.

Наборы получаются вариативными, единого стандарта нет.

Перед началом работы волонтеры обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и ознакомиться с правилами адресной раздачи. В текущей эпидемиологической ситуации необходимым условием работы являются средства индивидуальной защиты (маски, перчатки,санитайзеры), которыми Фонд обеспечивает всех участников.

Фонд приглашает волонтёров. Для этого надо заполнить анкету.

Полученные наборы раздаются по спискам. Сейчас Фонд сконцентрирован на малообеспеченных семьях, семьях с детьми-инвалидами, многодетных семьях. По мере появления продуктов число благополучателей увеличится.

– Мы призываем рязанских производителей стать партнерами Фонда продовольствия «Русь» и помочь своим землякам товарами, либо деньгами на закупку наборов. Объединив ресурсы и возможности, у нас получится составить бОльшее количество наборов для помощи и передать их тем, кто остро в ней нуждается, – говорится в сообщении Фонда.