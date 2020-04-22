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В Рязанской области коронавирус выявлен у 39 детей

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Изображение Manuel Darío Fuentes Hernández с сайта Pixabay

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В Рязанской области коронавирус выявлен у 39 детей, ещё у пятерых ожидается подтверждение диагноза. Об этом в среду, 22 апреля, сообщила оперативная группа правительства региона.

Двум заболевшим всего по 9 месяцев, одному – 1 год. Двое детей в возрасте 2 лет, двое – 4-летних, одному три года, троим пять лет. Болеют сразу шестеро 8-летних детей, один 6-летний. Трём по 9 и 13 лет, четверым 17. Также заражены 10-летний, по двое 11- и 16-летних, четверо 12-летних. Также заражены подростки 14 и 15 лет. 

Всего по состоянию на 12 часов 22 апреля в Рязани и области выявлено 392 случая COVID-19, ещё 37 являются условно подтверждёнными.

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