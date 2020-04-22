Рязанский Рыбатлон выйдет в прямой эфир

В связи с пандемией коронавируса творческие и спортивные проекты начинают выходить в онлайн форматах. Конечно, мы все с нетерпением ждём возвращения нормального человеческого общения, живых эмоций и радости от встречи объятий.
Но чтобы не забывать лица друзей, люди напоминают о себе в прямых эфирах. Известный рязанский шоумен и основатель Рыбатлона Дмитрий Беляев приглашает всех желающих поговорить и готов ответить на любые вопросы.
Эфир состоится завтра, 23 апреля, в 19.00. Место встречи – официальная группа РЫБАТЛОН. Рыбалка+бег. Новый вид спорта.
В преддверии эфира Дмитрий Беляев обратился к своим подписчикам.
— Друзья! Подключайтесь, готовьте свои вопросы и предложения, обсудим непростую ситуацию вокруг старта юбилейного сезона рыбатлона. Глядишь, и какие-то нововведения придумаем) До встречи здесь, в группе, 23 апреля в 19:00, — сообщил Беляев.
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