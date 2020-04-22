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В пятницу, 24 апреля, у мусульман начинается обязательный пост в рамадан. Об этом сообщил имам-мухтасиб Рязанской области Рашид Бултачеев. 

Священный для мусульман месяц рамадан наступит в четверг, 23 апреля, с заходом солнца. В этот день в 21:45, после обязательного ночного намаза ища, будет читаться первый таравих намаз (дополнительная молитва, читаемая ночью в течение всего месяца рамадан). Ураза-байрам будет праздноваться в воскресенье – 24 мая.

Из-за коронавируса намазы таравих в мечетях, молельных домах и комнатах региона временно проводиться не будут.

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