Новости Рязанской области этой недели. Что произошло в районах?

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РИА «7 новостей» представляет обзор событий, произошедших в разных уголках Рязанской области на этой неделе.

В городе Рыбное задержали мужчин, которые подозреваются в поджоге автомобиля. Автомобиль ВАЗ-21120 сгорел в переулке Свободы в ночь на воскресенье, 14 июня. Машина полностью уничтожена огнём. По подозрению в поджоге задержаны житель Московской области и житель Рыбновского района. Машину они подожгли из-за личной неприязни к её владельцу. На месте происшествия правоохранители нашли бутылку, резиновый шланг и кусок тряпки с обугленными краями.

Жителя Кадома будут судить за убийство знакомого. Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины завершили сотрудники Следственного комитета. Тело погибшего 66-летнего мужчины было найдено у него дома в посёлке Кадом 24 сентября 2019 года. По версии следствия, накануне к нему в гости зашёл подозреваемый и предложил выпить. Когда хозяин отказался, между мужчинами произошла ссора. Гость жестоко избил оппонента, в том числе бил и металлической трубой. В общей сложности потерпевшему было нанесено более 70 ударов. От полученных травм он скончался. Сначала задержанный признался в убийстве, но затем свои показания изменил. Дома у него нашли брюки со следами крови погибшего. По версии подозреваемого, кровь попала ему на одежду, несколько месяцев назад, когда они с потерпевшим рубили дрова и у него пошла кровь из носу. Но эксперты доказали, что при носовом кровотечении пятна выглядят не так.

Недалеко от села Ласково в очередной раз сняли на видео стадо диких кабанов. Кабаны спокойно ходят по дороге перед машиной и совсем не боятся людей. Люди, снимающие видео, в свою очередь, рады столь близкому общению с дикой природой.

В селе Новый Киструс Спасского района произошёл пожар в церкви Троицы Живоначальной. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 17 июня в 13.10. К моменту прибытия пожарных расчётов, на кровле храма было задымление. Кстати, церковь находится на реставрации. Во время пожара никто не пострадал.

В городе Ряжске двое парней 17 и 20 лет угнали автомобиль вместе с хозяином. ЧП случилось около часа ночи во вторник, 16 июня. Парни шли по улице Красной армии и увидели стоящий автомобиль с открытыми дверями. Один из злоумышленников сел за руль и компания отправилась кататься. Через некоторое время с заднего сидения к ним обратился мужчина с вопросом: «куда вы меня везёте»? Выяснилось, что мужчина работает таксистом. Он решил поспать на заднем сидении и не закрыл дверь в машину. Таксист решил не связываться с угонщиками и сбежал. После этого написал заявление в полицию. А молодые люди тем временем бросили автомобиль и скрылись. Позднее подозреваемых нашли, на них завели уголовное дело. Горе угонщикам может грозить до 7 лет лишения свободы.

В Касимове мировой судья вынес приговор двум женщинам, незаконно проникшим в чужую квартиру. В январе 2020 года жительница Касимова и её дочь пришли в квартиру к знакомой мужа и отца в поисках мужчины. Сначала они звонили в дверь, затем стучали. Когда женщинам никто не открыл, они зашли в квартиру через незапертую дверь. Внутри нашли мужчину с другой женщиной. После скандала семья в полном составе покинула чужое жильё. Суд признал женщин виновными и приговорил к штрафу в 5 тысяч рублей.