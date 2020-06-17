В Ряжске автомобиль угнали вместе с хозяином

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В городе Ряжске двое парней 17 и 20 лет угнали автомобиль вместе с хозяином. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ЧП случилось около часа ночи во вторник, 16 июня. Парни шли по улице Красной армии и увидели стоящий автомобиль с открытыми дверями. Один из злоумышленников сел за руль и компания отправилась кататься. Через некоторое время с заднего сидения к ним обратился мужчина с вопросом: «куда вы меня везёте»?

Выяснилось, что мужчина работает таксистом. Он решил поспать на заднем сидении и не закрыл дверь в машину. Таксист решил не связываться с угонщиками и сбежал. После этого написал заявление в полицию. А молодые люди тем временем бросили автомобиль и скрылись.

Позднее подозреваемых нашли, на них завели уголовное дело. Горе угонщикам может грозить до 7 лет лишения свободы.