Житель Рязанской области убил знакомого за отказ выпить с ним

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Жителя Кадома будут судить за убийство знакомого. Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины завершили сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Тело погибшего 66-летнего мужчины было найдено у него дома в посёлке Кадом 24 сентября 2019 года. По версии следствия, накануне к нему в гости зашёл подозреваемый и предложил выпить. Когда хозяин отказался, между мужчинами произошла ссора. Гость жестоко избил оппонента, в том числе бил и металлической трубой. В общей сложности потерпевшему было нанесено более 70 ударов. От полученных травм он скончался.

Сначала задержанный признался в убийстве, но затем свои показания изменил. Дома у него нашли брюки со следами крови погибшего. По версии подозреваемого, кровь попала ему на одежду, несколько месяцев назад, когда они с потерпевшим рубили дрова и у него пошла кровь из носу. Но эксперты доказали, что при носовом кровотечении пятна выглядят не так.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, его передали на рассмотрение в суд.