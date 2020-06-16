Под Рязанью снова засняли на видео стадо диких кабанов

Недалеко от села Ласково под Рязанью в очередной раз сняли на видео стадо диких кабанов. Видео появилось в интернете.
Кабаны спокойно ходят по дороге перед машиной и совсем не боятся людей. Люди, снимающие видео, в свою очередь, рады столь близкому общению с дикой природой.
Напомним, ранее дикие кабаны уже попадали на видео недалеко от Уржинского озера в Рязанском районе. А ещё раньше стадо и вовсе зашло в деревню.
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