В Рязанском районе засняли на видео стадо кабанов на дороге

Стадо диких кабанов сняли на видео на дороге под Рязанью. Запись выложил у себя на странице пользователь ВК Олег Медведев.
По его словам, видео было снято в двух километрах от Уржинского озера, на дороге в сторону Деулино.
Рязанец считает, что это первые итоги самоизоляции. Действительно, животные ведут себя довольно смело и практически не обращают внимание на машины на дороге. На видео попали крупные кабаны, а также несколько детёнышей.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram