В Рязанской области загорелся храм «Троицы Живоначальной»

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В среду, 17 июня, в селе Новый Киструс Спасского района произошёл пожар в церкви «Троицы Живоначальной». Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 17 июня в 13.10. К моменту прибытия пожарных расчётов, на кровле храма было задымление.

– Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 14:15 пожар локализован на площади 100 кв.м, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

На данный момент известно, что церковь находится на реставрации. Во время пожара никто не пострадал. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций.