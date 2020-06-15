В Рыбном за поджог машины задержаны двое мужчин

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В городе Рыбное задержаны двое мужчин, которые подозреваются в поджоге автомобиля. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Автомобиль ВАЗ-21120 сгорел в переулке Свободы в ночь на воскресенье, 14 июня. Машина полностью уничтожена огнём.

По подозрению в поджоге задержаны житель Московской области и житель Рыбновского района. Машину они подожгли из-за личной неприязни к её владельцу.

На месте происшествия правоохранители нашли бутылку, резиновый шланг и кусок тряпки с обугленными краями.

По факту поджога автомобиля следователи возбудили уголовное дело.