Вынесен приговор двум женщинам, незаконно вошедшим в чужую квартиру

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В Касимове мировой судья вынес приговор двум женщинам, незаконно проникшим в чужую квартиру. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В январе 2020 года жительница Касимова и её дочь пришли в квартиру к знакомой мужа и отца в поисках мужчины. Сначала они звонили в дверь, затем стучали. Когда женщинам никто не открыл, они зашли в квартиру через незапертую дверь. Внутри нашли мужчину с другой женщиной. После скандала семья в полном составе покинула чужое жильё.

Суд признал женщин виновными и приговорил к штрафу в 5 тысяч рублей.