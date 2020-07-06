Новости Рязани сегодня: 6 июля

РИА «7 новостей» представляет обзор самых важных, на наш взгляд, новостей и событий понедельника, 6 июля.
Из квартиры в одном из домов на улице Великанова были украдены ордена и медали Великой Отечественной войны.
Оперштаб сообщил о смерти ещё одного рязанца с коронавирусом. Кроме того, в регионе выявлено 39 новых случаев COVID-19.
Рязанская область переходит на третий этап снятия ограничений
В Шиловском районе спасли пенсионера из Рязани, которому стало плохо в лесу.
В Рязани открыли «Сквер эффективных решений».
Рязанский хирург спас пациентку от ампутации обеих ног.
В Рязани пятилетняя девочка погибла при падении с седьмого этажа.
В Рязанской области ожидается сильная жара. В связи с этим Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций.
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