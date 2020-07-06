В Шиловском районе спасли пенсионера из Рязани, которому стало плохо в лесу

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В Шиловском районе спасли 62-летнего пенсионера из Рязани. Мужчине стало плохо в лесу. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Рязанец позвонил в единую службу спасения в субботу, 4 июля. Он рассказал, что находится в лесу между сёлами Мосолово и Задубровье и чувствует себя очень плохо.

На поиски отправились сотрудники охраны ГПС Шилово-3, к ним подключились сотрудники пожарного поста №6 Александр Гришин, Игорь Гиль, Дмитрий Свистунов, глава администрации Мосолово Андрей Тимохин и местный депутат Павел Артёмов.

Сложность заключалась в том, что человек не сообщил точного места, где он находится. Кроме того, спасатели понимали, что из-за жары состояние пропавшего в любой момент могло ещё более ухудшиться.

Поиски рязанца спасательная команда начала с мест, где в Шиловском районе обычно собирают грибы и ягоды. В итоге пенсионера нашли в трёх километрах от станции ГПС. Из леса до машины скорой помощи мужчину несли на брезенте.