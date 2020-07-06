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Из квартиры в Рязани украли ордена и медали Великой Отечественной войны

7info
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Из квартиры в одном из домов на улице Великанова были украдены ордена и медали Великой Отечественной войны. Об этом рязанец сообщил в группе Типичная Рязань

Мужчина написал, что кража была совершена 26 июня 2020 года. Награды принадлежали его дедушкам. Рязанец предполагает, что взяли их, так как больше брать было нечего. По его предположению, в квартиру могли залезть наркоманы, которые не смогут продать награды, а просто их выбросят.

— Для меня и моей семьи это память, связь поколений, святое, — написал житель Рязани, попросив помощи.

В сообщении рязанец предлагает вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто поможет вернуть похищенное.

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