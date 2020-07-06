Оперштаб сообщил о смерти ещё одного рязанца с коронавирусом

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В понедельник, 6 июля, федеральный оперативный штаб сообщил о смерти ещё одного человека с коронавирусом в Рязанской области.

– Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и составляет 21, – говорится в сообщении оперштаба.

По информации оперативной группы правительства Рязанской области сегодня в регионе выявлено 39 новых случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирус официально подтверждён уже у 5 тыс 433 жителей Рязани и области.

Ещё 36 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава. Вместе с ними под контролем медиков находятся уже 5 тыс 469 человек.