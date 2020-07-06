В Рязани открыли «Сквер эффективных решений»

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В понедельник, 6 июля, на площадке рядом с рязанским МКЦ начал свою работу «Сквер эффективных решений». На протяжении пяти дней в «Сквере» для предпринимателей будут проводиться лекции, мастер-классы и выставки.

Площадка работает при поддержке Регионального центра компетенций. Главная цель запланированных встреч – популяризация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Своим опытом с потенциальным участниками проекта поделятся руководители и сотрудники предприятий, уже задействованных в нём.

Для нашего региона именно этот нацпроект является сегодня одним из ключевых, — рассказал Николай Любимов. – Мы не собираемся останавливаться ни в привлечении инвестиций, ни в оказании помощи нашим предприятиям. Наоборот, сейчас это является приоритетом нашей работы, поскольку нам необходимо быстрое восстановление экономики и её оживления. Путь стабилизации экономики лежит через повышение производительности труда. Другого пути просто нет.

Губернатор отметил, что первые результаты по улучшению производительности труда не оставляют шанса усомниться в том, что регион движется в нужном направлении. Это может подтвердить ряд успешных рязанских предприятий, которые участвуют в реализации национального проекта.

Любимов также выразил надежду на то, что в ближайшие несколько лет к нацпроекту присоединится значительное количество предприятий малого и среднего бизнеса региона.

Отметим, что стать участником проекта может предприятие, выручка которого составляет от 400 млн до 30 млрд рублей в год. Также оно должно относиться к одной из базовых несырьевых отраслей экономики. Это может быть сельское хозяйство, строительство, транспорт, ЖКХ и другое. Кроме того, доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале предприятия должно быть не более 25%.