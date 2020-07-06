В Рязани около высотки обнаружили труп ребёнка

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В понедельник, 6 июля, в Рязани около дома на Народном бульваре было обнаружено тело 5-летней девочки. Как сообщили в прокуратуре Рязанской области, повреждения на теле ребёнка характерны для падения с высоты. Прокуратура Московского района города Рязани проверяет все обстоятельства гибели девочки.

Проверка также покажет степень соблюдения законными представителями обязанностей по воспитанию малолетней.

Ход и результат проверки находятся на контроле прокуратуры области.