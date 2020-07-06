Губернатор Любимов: Рязанская область подала заявку на третий этап снятия ограничений

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Николай Любимов объявил, что совсем скоро в Рязанской области может наступить третий этап снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.

– Мы направили запрос в Роспотребнадзор, чтобы получить на это разрешение. Если они разрешат, в ближайшее дни начнём снимать ограничения, – сказал губернатор.

Также Любимов напомнил, что в рамках третьего этапа снятия ограничений откроются торговые центры и дежурные группы в детских садах. Глава региона также выразил надежду, что с приходом третьего этапа удастся открыть летние лагеря.