Рязанский хирург спас пациентку, которой грозила ампутация обеих ног

Хирург Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков спас пациентку, которой грозила ампутация обеих ног. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

60-летняя пациентка кардиодиспансеоа жаловалась на сильные боли в ногах. При обследовании было обнаружено, что у женщины закрыты два сосуда, отходящие от аорты и питающие нижние конечности. Женщине было решено провести высокотехнологичную операцию эндоваскулярным методом. Его основное преимущество — отсутствие наркоза и малоинвазивность, когда для доступа к сложным анатомическим структурам или внутренним органам достаточно лишь небольшого кожного разреза и введения инструментария через сосуд.

Хрупкие и кальцинированные артерии пациентки чрезвычайно осложнили работу специалистов. Во время операции дважды начиналось внутреннее кровотечение. Для спасения больной было решено использовать искусственные сосуды, которые имплантируются в артерию и восстанавливают её нормальный просвет.

На второй день после хирургического вмешательства женщина встала на ноги, через неделю была выписана домой и в настоящее время чувствует себя хорошо.