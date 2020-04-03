Опубликован список маршрутов, по которым пройдёт дезинфекция улиц Рязани

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В пятницу, 3 апреля, в Рязани возобновится дезинфекция улиц. Работы начнутся в 19.20. Обработка будет проводиться специальным раствором, одобренным Роспотребнадзором.

Как сообщает сайт администрации города, если ночью температура опустится ниже нуля, дезинфекцию могут приостановить.

Маршрут №1

  • ул. Урицкого;
  • ул. Фирсова;
  • ул. Либкнехта;
  • ул. Затинная (от площади Свободы до ул. Есенина);
  • дорога от Окского шоссе до ул. Есенина;
  • дорога от ул. Касимовское шоссе, д. 13 до ул. Кальная;
  • ул. Кальная от д. 21 корп. 7 до ул. Есенина;
  • ул. Быстрецкая разворотный круг;
  • площадь на ул. Грибоедова;
  • площадь Попова – разворотный круг;
  • ул. Попова от площади Попова до площади на ул. Грибоедова;
  • ул. Попова от площади Попова до ул. Новая;
  • ул. Лермонтова;
  • ул. Радиозаводская от ул. Новая до ул. Лермонтова;
  • ул. Электрозаводская.

Маршрут №2

  • ул. Пролетарская;
  • ул. Полевая (от ул. Есенина до ул. Введенская);
  • ул. Фрунзе.

Маршрут №3

  • дорога от ул. Каширина до Борок-2;
  • разворотный круг «Детский сад» пос. Борки;
  • дорога от ул. Кремлевский вал до площади Соборная.

Маршрут №4

  • ул. Колхозная;
  • ул. Семашко (подъезд к ЦСК);
  • ул. Пушкина (от Семашко до ул. Гагарина);
  • дорога от ул. Полетаева до ул. Братиславская;
  • ул. Полетаева;
  • ул. Урицкого;
  • ул. Халтурина;
  • Южный-Северный переулок;
  • Разворотный круг «Психбольница»;
  • ул. Рязанская;
  • дорога от пересечения ул. Рязанская и М5 до РНПК;
  • ул. Матросова (от ул. Халтурина до ул. Ломоносова);
  • ул. Телевизионная (от ул. Ломоносова до ул. Разина);
  • ул. Разина (от ул. Халтурина до ул. Трудовая);
  • ул. Трудовая (от ул. Разина до ул. Куйбышевское шоссе);
  • дорога от ул. Рязанская до ул. Хлебная, д. 3.

Маршрут №5

  • разворотный круг «Микрорайон №1»;
  • ул. Советской Армии;
  • ул. Новоселов;
  • ул. Шереметьевская;
  • ул. Песоченская;
  • разворотный круг «Горбольница №11»;
  • разворотный круг «Шереметьево»;
  • разворотный круг «Новоселов, 60»;
  • ул. Зубковой;
  • дорога от ул. Новоселов, д. 36 до ул. Зубковой, д. 25;
  • разворотный круг «ул. Зубковой»;
  • ул. Тимакова (от ул. Зубковой до ул. Новоселов);
  • ул. Тимуровцев;
  • ул. Радиозаводская (от ул. проезд Яблочкова до ул. Новой);
  • ул. Юннатов;
  • ул. Тимакова (от ул. Новая до ул. Касимовское шоссе);
  • ул. Шереметьевский проезд;
  • ул. проезд Яблочкова;
  • ул. проезд Яблочкова (от ул. Юннатов до СК «Золотые купола»);
  • ул. Большая.

Маршрут №6

  • ул. Ряжское шоссе;
  • Разворотный круг «пос. Строитель»;
  • ул. Связи;
  • ул. 2-я Прудная;
  • ул. Соколовская;
  • ул. Добролюбова;
  • разворотный круг «ул. Лесная» пос. Соколовка;
  • Восточная окружная дорога;
  • дорога от ж/д переезда 208 км до ООТ «Завод ЗИЛ»;
  • ул. Новоселковская;
  • дорога от ул. Новоселковская до ООТ «Завод ЗИЛ»;
  • разворотный круг «Завод ЗИЛ»;
  • дорога на д. Карцево от Восточной окружной дороги;
  • разворотный круг «д. Карцево»;
  • ул. Загородная;
  • ул. Куйбышевское шоссе;
  • ул. Ломоносова (от ул. Матросова до ул. Трудовая);
  • разворотный круг «Рязцветмет»;
  • ул. Ушинского;
  • дорога от Восточной окружной дороги до ул. Ушинского;
  • ул. 1-я Механизаторов.

Маршрут №7

  • ул. Промышленная до Кожзавода;
  • разворотный круг «Комбайновый завод»;
  • ул. Сельских Строителей;
  • разворотный круг «Недостоево»;
  • ул. Интернациональная;
  • разворотный круг «Телезавод»;
  • ул. Интернациональная (от ул. Княжье Поле до ул. Промышленная);
  • ул. Княжье поле;
  • ул. Семчинская;
  • пос. Семчино (разворотный круг).

Маршрут №8

  • ул. Птицеводов;
  • ул. Зафабричная;
  • ул. Центральная;
  • разворотный круг «Школа» пос. Дягилево;
  • ул. Коняева;
  • ул. Авиационная;
  • ул. Забайкальская;
  • разворотный круг «ул. Забайкальская»;
  • ул. Дягилевская.

Маршрут №9

  • ул. Медицинская;
  • ул. 1-я Красная;
  • разворотный круг «пос. Ворошиловка»;
  • ул. Дачная (от ул. Молодежная до ул. Молодцова);
  • дорога от ул. Октябрьское шоссе до ул. проезд Шабулина;
  • ул. проезд Шабулина;
  • ул. Станкозаводская (исключая маршрут троллейбуса);
  • ул. Станкозаводская (маршрут троллейбуса);
  • ул. Космонавтов;
  • ул. Магистральная.

Маршрут №10

  • ул. Малое шоссе (площадь);
  • ул. Вокзальная, площадь Димитрова;
  • Московское шоссе (от ул. Первомайский проспект до р. Павловка);
  • ул. Михайловское шоссе;
  • разворотный круг «Октябрьский городок»;
  • ул. Военных Автомобилистов;
  • ул. Керамзавода;
  • ул. Кирпичного завода;
  • ул. Карьерная;
  • разворотный круг «Завод Торфмаш»;
  • дорога от М5 до разворотного круга в пос. Божатково;
  • разворотный круг пос. Божатково 1;
  • разворотный круг пос. Божатково 2.

Маршрут №11

  • ул. Полетаева;
  • ул. Ленинского Комсомола;
  • ул. Шевченко;
  • ул. Весенняя;
  • ул. Татарская;
  • ул. 1-я Железнодорожная;
  • дорога от ул. Ленинского Комсомола до ул. Стройкова;
  • ул. Стройкова;
  • ул. Островского (по маршруту троллейбуса);
  • разворотный круг «ул. Строителей»;
  • ул. Черновицкая;
  • дорога от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Новорязанской ТЭЦ (включая участок Ряжского шоссе);
  • разворотный круг «Рязанская ТЭЦ»;
  • ул. Корнилова;
  • ул. Щорса;
  • ул. Нахимова;
  • ул. Котовского;
  • дорога от ул. Котовского до ул. Корнилова;
  • ул. Березовая;
  • разворотный круг «ул. Березовая»;
  • ул. Гоголя (от ул. Черновицкая до ул. Полетаева).

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