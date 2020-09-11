Новости Рязани сегодня: 11 сентября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 11 сентября.
В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялось подписание договора о совместной деятельности РГУ имени С.А. Есенина и РГАТУ имени П. А. Костычева.
В Рязани завершили расследование дела о гибели ребёнка.
Более 160 рязанцев не подтвердили право на кредитные каникулы.
Сбежавшего из рязанской колонии преступника нашли.
В Рязани подорожали куриные яйца.
В Рязани открылся Центр общественного наблюдения за выборами.