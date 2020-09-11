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Новости РязаниОбщество

Новости Рязани сегодня: 11 сентября

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Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 11 сентября.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялось подписание договора о совместной деятельности РГУ имени С.А. Есенина и РГАТУ имени П. А. Костычева.

В рамках договора вузы составят дорожную карту, в которой определят план совместной работы. Главное, в чём руководство университетов видит дальнейшие перспективы сотрудничества, – научная деятельность. У вузов уже есть опыт совместной реализации грантов, проведения конференций, и эта работа будет продолжена.

В Рязани завершили расследование дела о гибели ребёнка.

Сейчас материалы дела переданы прокурору. После того, как он подготовит обвинительное заключение, дело передадут в суд. 

Более 160 рязанцев не подтвердили право на кредитные каникулы.

Наибольший интерес со стороны населения к кредитным каникулам отмечался в апреле, когда от жителей Рязанской области поступило 1061 заявление на реструктуризацию в рамках данного закона, что составляет практически половину от общего числа обращений.

Сбежавшего из рязанской колонии преступника нашли.

 Сразу найти сбежавшего не удалось, поэтому мужчину объявили в федеральный розыск.

В Рязани подорожали куриные яйца.

Пресс-служба администрации Рязани опубликовала мониторинг цен на продукты питания в Рязани.

В Рязани открылся Центр общественного наблюдения за выборами.

В регионе работает 1 009 участков и более 8 300 членов избирательной комиссии. 

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