Сбежавшего из рязанской колонии преступника нашли

Сбежавший из рязанской колонии-поселения заключённый задержан в четверг, 10 сентября. Об этом сообщается в группе НОВОСТИ ФСИН | #ФСИНСЕГОДНЯ

Напомним, Вячеслав Кошкаров совершил побег из ИК-3, которая находится в посёлке Стенькино Рязанского района. Сразу найти сбежавшего не удалось, поэтому мужчину объявили в федеральный розыск.

Сообщается, что Кошкаров злоупотребляет алкоголем, ведёт аморальный бродяжнический образ жизни. Каких-то семейный привязанностей заключённый также не имеет.

Судя по видео, задержан сбежавший был в Астрахани.