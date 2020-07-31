Из колонии в Рязанской области сбежал заключённый

В четверг, 30 июля, из участка колонии-поселения ИК-3, которая находится в посёлке Стенько Рязанского района, сбежал заключённый. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН России.

В марте текущего года Вячеслав Михайлович Кошкаров был осуждён за причинение легкого вреда здоровья ( ч. 1 ст. 115 УК РФ) и угрозу убийством (ч.1 ст.119 УК РФ). Сидеть в колонии ему предстояло до 8 февраля 2022 года

Его пропажа была обнаружена утром 30 июля в ходе плановой проверки осуждённых. До сих пор сбежавший не найден.

Всех, кто может помочь в поиске сбежавшего, просят звонить по телефонам:(4912) 97-11-11 (дежурная часть УФСИН) и (4912) 93-11-73; 97-12-56 (отдел розыска).