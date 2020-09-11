В Рязани завершили расследование дела о гибели ребёнка

В Рязани завершено расследование уголовного дела о гибели ребёнка при падении с 6-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) было возбуждено в отношении 27-летней жительницы Рязани, тёти погибшего мальчика.

ЧП случилось днём 24 июня 2020 года. Ребёнок 2018 года рождения остался в комнате один без присмотра взрослых. По дивану он залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и полетел вниз с высоты 6-го этажа. От полученных травм мальчик через некоторое время умер в больницу.

Выяснилось, что окно в комнате открыла тётя ребёнка. По версии следствия, рязанка проявила преступную неосторожность и оставила мальчика без присмотра в опасной для него обстановке.

Сейчас материалы дела переданы прокурору. После того, как он подготовит обвинительное заключение, дело передадут в суд.