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Новости РязаниВласть

В Рязани открылся Центр общественного наблюдения за выборами

Иван Федоров

В пятницу, 11 сентября, в Рязанском Доме печати состоялось официальное открытие центра общественного наблюдения за выборами в Областную думу. Центр создан общественной палатой для информирования журналистов, лидеров общественных объединений о ходе голосования и наблюдения за ним.

На встрече присутствовали председатель областной избирательной комиссии Алексей Просянников, представитель Роспотребнадзора Елена Акимова, председатель избирательной комиссии Рязани Валентина Горшкова, руководитель группы наблюдения Ольга Воронова, координатор клуба избирателей Александр Селиванов. 

Алексей Просянников отметил, что в нашем регионе работает 1 009 участков и более 8 300 членов избирательной комиссии. 

— В Рязани области выборы пройдут системно, безопасно и легитимно. А избиратель примет итоги как должное, потому что для этого работает так много УИКов, — прокомментировал Алексей Просянников. 

В этом году выборы организованы в два этапа: в дневное время участки работают на придомовых территориях, а во второй половине дня — в помещениях. В Рязанскую областную думу избираются 10 политических партий. 

Представитель Роспотребнадзора отметила, что все профилактические меры, разработанные в мае 2020 года, успешно работают. Большое внимание на встрече удалялось наблюдателям. Алексей Просянников отметил, что благодаря институту наблюдателя соблюдается цель открытых и легитимных выборов. 

— Правительство выделило крупную сумму на организацию видеонаблюдения. В настоящее время оно организовано на всех участках. Кроме того, на участках должна соблюдаться главный принцип выборов — тайна голосования. Для этого должны быть созданы все условия, — сказал Алексей Просянников.

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