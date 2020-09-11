В Рязани открылся Центр общественного наблюдения за выборами

В пятницу, 11 сентября, в Рязанском Доме печати состоялось официальное открытие центра общественного наблюдения за выборами в Областную думу. Центр создан общественной палатой для информирования журналистов, лидеров общественных объединений о ходе голосования и наблюдения за ним.
На встрече присутствовали председатель областной избирательной комиссии Алексей Просянников, представитель Роспотребнадзора Елена Акимова, председатель избирательной комиссии Рязани Валентина Горшкова, руководитель группы наблюдения Ольга Воронова, координатор клуба избирателей Александр Селиванов.
Алексей Просянников отметил, что в нашем регионе работает 1 009 участков и более 8 300 членов избирательной комиссии.
В этом году выборы организованы в два этапа: в дневное время участки работают на придомовых территориях, а во второй половине дня — в помещениях. В Рязанскую областную думу избираются 10 политических партий.
Представитель Роспотребнадзора отметила, что все профилактические меры, разработанные в мае 2020 года, успешно работают. Большое внимание на встрече удалялось наблюдателям. Алексей Просянников отметил, что благодаря институту наблюдателя соблюдается цель открытых и легитимных выборов.