«Капитал МС» передал больнице имени Семашко защитные костюмы и бахилы

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В понедельник, 8 июня, в рамках проекта «Бережливая поликлиника» филиалом ООО «Капитал МС» в Рязанской области проведена благотворительная акция, в рамках которой Рязанской областной клинической больнице имени Н.А.Семашко (ГБУ РО «ОКБ им. Н.А.Семашко», г. Рязань) безвозмездно переданы 50 комплектов защитных костюмов и бахил «Темп-1» на общую сумму свыше 110000 рублей.

Защитные костюмы и бахилы немедленно переданы медицинским работникам в инфекционный корпус, где в настоящее время проходят лечение 132 больных COVID-19.