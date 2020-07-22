Как определяется место жительства ребенка при разводе родителей

Разводы в наше время не редкость. Взрослых этим фактом уже не удивить. А вот дети по-прежнему страдают. Как же определяется место жительства ребенка при разводе родителей, и можно ли изменить установленный ранее порядок общения с детьми? На эти вопросы ответит помощник прокурора Рязанской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяна Волкова.

При расторжении брака в судебном порядке семьи, имеющие детей, могут представить суду соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей. Если представленное соглашение не противоречит интересам детей, то оно утверждается судом и соответственно, исполняется родителями.

В соответствии с положениями Семейного кодекса РФ все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей.

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (ст.65 Семейного кодекса РФ).

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них).

Таким образом, все вопросы о порядке общения родителей с ребенком решаются по соглашению родителей, а, следовательно, условия соглашения могут быть ими изменены по взаимному согласию либо в суде.