ГК «Зелёный сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфорт» в Дашково-Песочне

Новый мини-квартал поражает размахом, архитектурой, продуманным благоустройством. Поистине грандиозный проект уже на первых этапах строительства удивлял своим масштабом и амбициями, но результат предвосхитил самые смелые ожидания. «Зелёный сад» в очередной раз подтвердил статус застройщика, который всегда делает больше для своих клиентов.

Комфортное жильё мирового уровня

ГК «Зелёный сад» строит свои дома по монолитно-каркасной технологии. Она считается одной из наиболее надёжных, прочных и безопасных для жизни. Этот метод – самый популярный в мире. Moнoлитныe здaния пpeдcтaвляют coбoй цeльнoлитyю кoнcтpyкцию. Строители собирают каркас – опалубку, в которую заливают бетонную массу. Taк, пoэтaпнo oтливaeтcя здaниe или eгo oпopнaя кoнcтpyкция – пepeкpытия и нecyщиe пepeгopoдки. Таким образом бетонные сооружения получаются бесшовными, а чем меньше швов и стыков, тем прочнее возводимое здание. Поэтому срок эксплуатации монолитных зданий превышает 150 лет. По подобной технологии также строят объекты особого назначения – космодромы и сооружения военных комплексов.

Для внешних стен комплекса использованы лёгкие и термфоэффективные материалы – поризованные керамические блоки толщиной 200 мм производства Wienerberger, которые утеплены базальтовой ватой толщиной 120 мм производства «Технониколь» и облицован декоративной штукатуркой.

Архитектура

Жилой комплекс «Гранд Комфорт» выделяется архитектурным решением и преображает городское пространство: три двухсекционных дома переменной этажности (от 19 до 24) с панорамным остеклением на верхних этажах создают впечатление, что вы прогуливаетесь по европейским улочкам. Архитектура проекта – один из главных факторов, на которое обращают внимание при выборе жилья. Эстетическая привлекательность даёт ощущение гармонии и эмоционального комфорта.

Уникальная локация

Жилой комплекс построен в Дашково-Песочне на холме над прудами – это самая высокая точка города. С верхних этажей открываются грандиозные виды: заливные луга Оки, панорама города как на ладони – дух захватывает от ощущений. Здесь можно устраивать романтические вечера и с бокалом шампанского любоваться закатом или начинать свой день с чашки ароматного кофе, наслаждаясь невероятными рассветами.

Местоположение комплекса удобно тем, что здесь есть всё для комфортной жизни:

самая современная школа микрорайона, два новых детских сада с бассейном, центры детского развития;

фитнес-клуб нового формата с полным спектром услуг;

круглосуточная аптека и многопрофильный медицинский центр с двумя собственными лабораториями;

торговые центры и продуктовые сетевые магазины;

кафе-бар с детским меню;

салон красоты и ногтевого сервиса;

банки и пункты выдачи интернет-заказов (Wildberries, PickPoint, Boxberry, Ozon).

Комфортная среда

Дворовое пространство жилого комплекса организовано по примеру европейских стран:

просторная открытая территория с закрытыми приватными зонами

безбарьерная среда – пешеходные и проезжие зоны выполнены на одном уровне, придомовая территория адаптирована для маломобильных групп населения;

детская игровая площадка с травмобезопасным покрытием и развивающими зонами по возрастам и интересам;

единственная в Дашково-Песочне баскетбольно-хоккейная площадка с трибунами;

специальные зоны для выгула собак;

подземный паркинг на 1000 кв.м;

бесплатный wi-fi на территории комплекса и в паркинге.

Продуманы до мелочей все места общественного пользования: ухоженная благоустроенная территория, холлы с дизайнерским интерьером, в комплексе есть комната для матери и ребёнка, где можно покормить, помыть и переодеть малыша.

Во всех трёх домах установлены премиальные бесшумные высокоскоростные лифты от американского производителя. OTIS – одна из самых известных компаний на мировом рынке с безупречной репутацией. Лифт не только доставит вас быстро и с комфортом на нужный этаж, но и поможет сэкономить на электричестве благодаря светодиодному освещению и системе рекуперации.

В третьей очереди жилого комплекса также реализованы инновационные решения: бесконтактное устройство для выхода из подъезда, актуальное в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Такое нововведение оценят и родители с детьми: так гораздо удобнее выходить на улицу с коляской и сумками. В третьем доме провели инженерные сети для системы «умный дом», а установка самой системы входит в базовую комплектацию квартиры по желанию собственников.

Интеллектуальная система безопасности «Антитеррор»

«Гранд Комфорт» – первый в Рязани комплекс, оснащённый интеллектуальной системой безопасности «Антитеррор». Аналогов в городе нет. На всей территории установлено более 250 видеокамер, и ведется архивная запись. За трансляцией круглосуточно наблюдают сотрудники службы охраны. А жильцы по желанию могут в online-режиме посмотреть за происходящим во дворе с любого устройства, подключенного к интернету. Особенно эта опция востребована у родителей, которым удобно, занимаясь своими делами дома, присматривать за играющим на детской площадке ребенком со смартфона. Дверь на площадку закрывается на электронный замок, так что посторонний ни при каких обстоятельствах не проникнет внутрь.

При любой нештатной ситуации жители могут вызвать охрану со своего смартфона или воспользоваться тревожными кнопками. Сигнал SOS мгновенно поступит на пульт в круглосуточную службу охраны – группа быстрого реагирования прибудет на место в течение 2 минут. Кроме того, служба охраны патрулирует территорию двора каждый час.

Под надежной защитой жители «Гранд Комфорт» находятся и внутри дома. В каждой квартире установлены датчики утечки газа и воды. В случае аварии они моментально перекрывают подачу ресурса. Если случится пожар, чуткие датчики сигнализации сработают при появлении дыма и повышении температуры и передадут сигнал на пост охраны, а лифты направятся на первый этаж и выпустят пассажиров.

Жилой комплекс «Гранд Комфорт» доказывает, что при выборе комфортной жизни не нужно искать компромиссы и жертвовать качеством или дополнительными опциями. Надёжный безопасный дом с впечатляющей технологичной начинкой от крупного проверенного застройщика, который славится своим дотошным подходом и инновационными решениями, пожалуй, идеальный вариант для жизни в городе.