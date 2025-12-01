Раскрыт секрет загадочной песни из прощального видео Усольцевой

Ирина Усольцева незадолго до исчезновения отправила помощнице Дарье Фурштейн видео, на котором она молча покачивалась под загадочную песню, пишет « АиФ ». Издание попыталось разобраться в очередной подробности таинственного дела.

Текст в виде шифра?

SMM-менеджер уточнила, что 27 сентября ее работодательница прислала записей, чтобы та опубликовала их в виде сторис. Девушка сразу же обратила внимание на песню, которая звучала как не на русском языке, хотя это не так.

«На бы-два горе бы-две то ка-бы-два-лина бы-два да, под быд-во горо-бы-двой то ма-бы-два-лина бы-два да», — звучал фрагмент композиции.

На кадрах Усольцева двигалась под эту песню, текст которой сложно разобрать.

Никакой мистики

Певица в стиле фолк Татьяна Поклад рассказала, что вдохновилась старинной русской народной песней «На горе калина». Однако она решила добавить в середину каждого слова «бы-два» и менять предыдущую гласную букву.

«Жанр этой песни называется «под язык». То есть звучание музыкальных инструментов имитируется своим ртом», — пояснила артистка.

В этом варианте нет мантр, это просто песня о девушках, которые собирают калину,. добавила собеседница издания.

«Ужасно, что на свое последнее видео пропавшая женщина поставила мою песню, — призналась Татьяна.

Она предположила, что песня была близка Усольцевой. на энергетическом уровне, поскольку она интересовалась духовными практиками.

Внутри боль

Психолог Светлана Бояринова проанализировала последнее видео Ирины Усольцевой с точки зрения внутреннего состояния Усольцевой..

«Я Ирины ощущается усталость, опустошенность, отсутствие энергии. В камеру она улыбается, но внутри грустит, возможны и слезы где-то на заднем плане», — сказала она.

По словам психолога, в образе Ирины не наблюдается ничего, что могло бы указывать на предстоящие трагедии, включая возможность самоубийства. Все находится в пределах нормы.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.