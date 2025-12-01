Раскрыт секрет загадочной песни из прощального видео Усольцевой

Ирина Усольцева незадолго до исчезновения отправила помощнице Дарье Фурштейн видео, на котором она молча покачивалась под загадочную песню, пишет «АиФ». Издание попыталось разобраться в очередной подробности таинственного дела.
Текст в виде шифра?
SMM-менеджер уточнила, что 27 сентября ее работодательница прислала записей, чтобы та опубликовала их в виде сторис. Девушка сразу же обратила внимание на песню, которая звучала как не на русском языке, хотя это не так.
На кадрах Усольцева двигалась под эту песню, текст которой сложно разобрать.
Никакой мистики
Певица в стиле фолк Татьяна Поклад рассказала, что вдохновилась старинной русской народной песней «На горе калина». Однако она решила добавить в середину каждого слова «бы-два» и менять предыдущую гласную букву.
В этом варианте нет мантр, это просто песня о девушках, которые собирают калину,. добавила собеседница издания.
Она предположила, что песня была близка Усольцевой. на энергетическом уровне, поскольку она интересовалась духовными практиками.
Внутри боль
Психолог Светлана Бояринова проанализировала последнее видео Ирины Усольцевой с точки зрения внутреннего состояния Усольцевой..
По словам психолога, в образе Ирины не наблюдается ничего, что могло бы указывать на предстоящие трагедии, включая возможность самоубийства. Все находится в пределах нормы.
Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.
Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.