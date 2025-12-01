Новогодняя столица-2026
Политика

Декабрьские законы: жестче наказания, новые правила для мигрантов и поддержка ветеранов

Алексей Самохин
Фото: Госдума

С наступлением декабря в России вступают в силу сразу несколько резонансных законов — как для жителей страны, так и для мигрантов и бизнеса. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Самое заметное — ужесточается ответственность за преступления против государства. Теперь склонение несовершеннолетних к участию в терактах или диверсиях карается пожизненным лишением свободы. По всем преступлениям такого рода полностью отменяются сроки давности. За особо опасные умышленные действия ответственность наступает уже с 14 лет.

Для мигрантов меняются обе стороны правил: получение бесплатного медицинского полиса стало заметно сложнее. Чтобы рассчитывать на бесплатную медпомощь, теперь нужно легально отработать в России не меньше пяти лет. Экстренные случаи остались в исключениях — помощь окажут независимо от статуса.

С 1 декабря на границах начинают собирать биометрические данные у всех мигрантов — при наличии нужного оборудования. Это часть большого эксперимента по отработке новых правил пересечения границы.

Есть изменения и для третьего сектора. Некоммерческие организации, которые занимаются реабилитацией и помощью ветеранам спецоперации и их семьям, теперь считаются социально ориентированными и официально могут получать господдержку.

Государственные деньги под особой защитой: с 14 декабря размещать средства компаний и корпораций разрешат только в банках с определённым уровнем кредитного рейтинга. Это коснётся и эскроу-счетов по долевому строительству — требования жёстче, проверка строже.

А 15 декабря в сфере атомной энергии вводится новый порядок надзора: теперь ясно расписаны процедуры и формы проверок, вводится режим постоянного контроля и прокурорского надзора за исполнением закона.

31 декабря система информирования граждан через Госуслуги расширится. Теперь, если кто-то лишится работы или достигнет предпенсионного возраста, ему автоматически придёт уведомление о мерах поддержки.

