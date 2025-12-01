Новогодняя столица-2026
В Каспийске прогремела серия мощных взрывов в многоэтажке

В городе Каспийске на территории республики Дагестан прогремела серия мощных взрывов, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел утром, в результате повреждения получил многоэтажный дом, в нем выбило окна. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.

«На месте работают экстренные службы. Ранее администрация объявляла угрозу атаки БПЛА», — говорится в публикации.

О вероятных пострадавших среди местных жителей пока не сообщается.

При этом телеграм-канал Baza утверждает, что взрывы прогремели именно в многоэтажке. На месте работают медики и спасательные службы.

Позднее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что военные предотвратили атаку вражеских беспилотников, воздушные цели сбили над территорией Каспийска.

