В Каспийске прогремела серия мощных взрывов в многоэтажке

В городе Каспийске на территории республики Дагестан прогремела серия мощных взрывов, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел утром, в результате повреждения получил многоэтажный дом, в нем выбило окна. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.
О вероятных пострадавших среди местных жителей пока не сообщается.
При этом телеграм-канал Baza утверждает, что взрывы прогремели именно в многоэтажке. На месте работают медики и спасательные службы.
Позднее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что военные предотвратили атаку вражеских беспилотников, воздушные цели сбили над территорией Каспийска.