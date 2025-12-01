БК «Рязань» в матчах с командой из Воронежа дважды праздновал победу

В прошедшие выходные в спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» провел свои очередные домашние поединки в чемпионате Центрального федерального округа.

БК «РЯЗАНЬ» – ССК ВО — СШОР №9 – 96:68 (30:17, 27:11, 23:15, 16:25)

БК «Рязань»: Гущин (17), Буданов (6), Сидоров (9), Карпачев (13),

Анохин (12 + 14 подборов) – старт, Д. Савельев (8), Николаев (8), Федин (10), Антонов (8), Усов (5). Хамитов.

ССК ВО — СШОР №9 (Воронеж): Мымликов (8), К. Киселёв (14), Дудкин (5), Потокин (1), Миляев (10) – старт, Багиров (3), Придорогин (0), В. Киселёв (10 + 11 подборов), Милованов (17).

Судьи: Кобелев (Владимир), Казанцева (Тверь).

29 ноября. Рязань. Дворец детского творчества. 120 зрителей.

В дебюте солировал изрядно соскучившийся по настоящему делу Михаил Карпачев, завершивший три первые атаки команды, а вскоре отметился еще точным попаданием из-за дуги (11:1), лишь после этого взял передышку. Партнеры продолжили начатое им, и трешки полетели в кольцо гостей одна за другой. Во второй четверти ничего особенного не произошло. Опытные хозяева частенько задействовали в атакующих действиях дальнюю артиллерию, в то время как у воронежцев этот компонент заметно хромал. К большому перерыву счет был уже 57:28.

В третьей десятиминутке хозяева заметно успокоились и не особо рвались улучшать свои статистические показатели. Из заметных событий можно отметить разве что данк «распрыгавшегося» Максима Сидорова, да трешки в исполнении Алексея Гущина (дважды) и Дмитрия Савельева. А заключительную четверть «зубры» откровенно доигрывали, в итоге – 96:68.

Свой пятый дабл-дабл в сезоне оформил Вячеслав Анохин (12 очков + 14 подборов). Максим Сидоров показал стопроцентный результат, реализовав все четыре свои броска, два из которых сверху и один трехочковый.

БК «РЯЗАНЬ» – ССК ВО — СШОР №9 – 77:62 (11:19, 19:13, 26:11, 21:19)

БК «Рязань»: Гущин (9), Зибиров (18), Сидоров (8), Федин (12), Анохин (16 + 10 подборов) – старт, Савельев (2), Николаев (8), Буданов (0), Антонов (4), Хамитов (0), Усов (0).

ССК ВО — СШОР №9 (Воронеж): Мымликов (4), К. Киселёв (19), В. Киселёв (8), Потокин (2), Милованов (12) – старт, Багиров (0), Дудкин (4), Миляев (13).

Судьи: Кобелев (Владимир), Казанцева (Тверь).

30 ноября. Рязань. Дворец детского творчества. 100 зрителей.

Повторный матч соперников прошел по иному сценарию, в чем повинны, прежде всего сами хозяева, которые начали поединок спустя рукава. Гости, напротив, проведя по итогам первой встречи серьезную работу над ошибками, к этому поединку подошли со всей ответственностью и дали настоящий бой действующему чемпиону ЦФО. Первые изменения на табло в какой-то степени неожиданно произвели игроки ССК ВО — СШОР №9, но на этом сюрпризы не закончились. Во второй четверти игра шла на встречных курсах, что вряд ли могло устроить местный коллектив, который оказался попросту не готов к такому сопротивлению со стороны воронежцев.

Все на свои места встало уже по ходу третьей десятиминутки, когда с дальней дистанции были точны сначала Марк Федин, а затем трижды Драмир Зибиров, реализовавший еще и два штрафных. Алексей Гущин довел преимущество хозяев до +10, потом с фолом забил Максим Сидоров. После такого натиска воронежцы уже не смогли оправиться до конца игры, и, хотя продолжали сопротивляться, но повлиять на ход противостояния возможности уже не имели.

Заключительная четверть началась при счете 56:43 и кардинальных изменений ни на паркете, ни в расстановке сил на табло до финальной сирены не произошло. 77:62 – очередной успех нашей команды. Шестой дабл-дабл в текущем чемпионате сделал Вячеслав Анохин (16 очков + 10 подборов).

Первый зимний месяц станет до предела насыщенным для БК «Рязань», который будет играть каждую неделю. Очередные календарные поединки «зубры» проведут в следующие выходные, 6 и 7 декабря, в Липецке против местной команды «Грин Хилл».