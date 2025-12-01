Новогодняя столица-2026
Рязань
Новости России

Подмосковный актер-маньяк Гаськов признался в изнасиловании падчерицы

Никита Рязанцев
Фото: телеграм-канал SHOT

Маньяк Алексей Гаськов, убивший минимум четырех девушек, признался в изнасиловании падчерицы, пишет телеграм-канал SHOT.

Притворялся примерным семьянином

Он рассказал, что надругался над 17-летней девушкой в 2023 году. Потерпевшая не рассказывала об этом из-за страха за свою жизнь и угроз. Как отметила ее мать, она не может поверить, что жила с маньяком. Он него не исходила агрессия.

«Я вообще не думала, что он способен на убийство. Я не знаю, что делать, у меня все рухнуло», — заявила Елена Целых.

Путь маньяка

Гаськов родился в Бердске Новосибирской области. В начале нулевых он учился на актера во ВГИКе, откуда его очислили за пьянство. После этого его позвали актером-неудачником.

Его близким другом был Михаил Юдин, известный как «бердский маньяк», уже отбывающий пожизненное заключение. Гаськова даже задерживали вместо приятеля в 2002 году, но отпустили.

Впервые злоумышленник попал в колонию в 2007 году после того, изнасиловал 11-летнюю дочь подруги. Также он заразил ребенка половой инфекцией. Его также подозревали в серии убийств, но вину доказать не удалось.

Прошлым летом ДНК-экспертиза вещественных доказательств по расправам в Подмосковье в 2002 году совпала с данными Гаськова.

Самое громкое убийство

На допросе преступник признался в   злодеяниях и подробно изложил все обстоятельства. В начале 2000-х он нападал на молодых женщин в парках Подмосковья.

Самым громким случаем стало убийство студентки из Перу Каролины Агнес Сантистебан. Она была племянницей советника президента и обучалась в Московском государственном институте культуры.

Следователи проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям. Серийному убийце и педофилу грозит пожизненное лишение свободы. Существует высокая вероятность, что он, как и его сообщник, окажется в колонии «Полярная сова».

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Политика

Экстрасенс Панина предсказала неожиданный поворот СВО и рассказала, когда ждать финала

Экстрасенс Аделина Панина заявила, что СВО завершится уже к весне и мирные соглашения станут выгодны России. Но до этого Киев устроит ряд опасных провокаций. Вот что она предсказывает о финале конфликта.