Подмосковный актер-маньяк Гаськов признался в изнасиловании падчерицы

Маньяк Алексей Гаськов, убивший минимум четырех девушек, признался в изнасиловании падчерицы, пишет телеграм-канал SHOT .

Притворялся примерным семьянином

Он рассказал, что надругался над 17-летней девушкой в 2023 году. Потерпевшая не рассказывала об этом из-за страха за свою жизнь и угроз. Как отметила ее мать, она не может поверить, что жила с маньяком. Он него не исходила агрессия.

«Я вообще не думала, что он способен на убийство. Я не знаю, что делать, у меня все рухнуло», — заявила Елена Целых.

Путь маньяка

Гаськов родился в Бердске Новосибирской области. В начале нулевых он учился на актера во ВГИКе, откуда его очислили за пьянство. После этого его позвали актером-неудачником.

Его близким другом был Михаил Юдин, известный как «бердский маньяк», уже отбывающий пожизненное заключение. Гаськова даже задерживали вместо приятеля в 2002 году, но отпустили.

Впервые злоумышленник попал в колонию в 2007 году после того, изнасиловал 11-летнюю дочь подруги. Также он заразил ребенка половой инфекцией. Его также подозревали в серии убийств, но вину доказать не удалось.

Прошлым летом ДНК-экспертиза вещественных доказательств по расправам в Подмосковье в 2002 году совпала с данными Гаськова.

Самое громкое убийство

На допросе преступник признался в злодеяниях и подробно изложил все обстоятельства. В начале 2000-х он нападал на молодых женщин в парках Подмосковья.

Самым громким случаем стало убийство студентки из Перу Каролины Агнес Сантистебан. Она была племянницей советника президента и обучалась в Московском государственном институте культуры.

Следователи проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям. Серийному убийце и педофилу грозит пожизненное лишение свободы. Существует высокая вероятность, что он, как и его сообщник, окажется в колонии «Полярная сова».