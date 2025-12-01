Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
1.8 C
Рязань
Новости России

Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Никита Рязанцев
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в котором пострадали студенты, стало их замечание подросткам о неуместности чокера, пишет «МК».

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября в Хохловском переулке. По предварительной версии, двое второкурсников юридического факультета во время прогулки обратили внимание, что на шее у одного из незнакомых парней висит чокер-ожерелье. 

«Студенты (оба были навеселе) сделали замечание о неподобающих на их взгляд для мужчин украшениях», — говорится в публикации.

В ответ один из подростков достал из кармана травматическое оружие и открыл огонь. Одному из студентов пуля попала в область глаза, а у второго от звука выстрела разорвалась барабанная перепонка.

Пострадавшие оказились уроженцами ЛНР и Карачаево-Черкесии. Их госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Нападавших задержали.

Другие материалы рубрики

Убийцу родственниц Прохора Шаляпина могут посадить спустя 29 лет

В Москве раскрыли жестокое убийство, совершённое мигрантом девять лет назад

В Тобольске разгорелся скандал из-за не сдавшей языковой экзамен девочки из Казахстана

Эксперт по кибербезопасности объяснил, могут ли в России запретить WhatsApp*

Подозреваемая в убийстве матери жаловалась, что ее держат на цепи

Признание орловского чиновника о порно стало мемом в соцсетях

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Политика

Экстрасенс Панина предсказала неожиданный поворот СВО и рассказала, когда ждать финала

Экстрасенс Аделина Панина заявила, что СВО завершится уже к весне и мирные соглашения станут выгодны России. Но до этого Киев устроит ряд опасных провокаций. Вот что она предсказывает о финале конфликта.