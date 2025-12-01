Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в котором пострадали студенты, стало их замечание подросткам о неуместности чокера, пишет « МК ».

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября в Хохловском переулке. По предварительной версии, двое второкурсников юридического факультета во время прогулки обратили внимание, что на шее у одного из незнакомых парней висит чокер-ожерелье.

«Студенты (оба были навеселе) сделали замечание о неподобающих на их взгляд для мужчин украшениях», — говорится в публикации.

В ответ один из подростков достал из кармана травматическое оружие и открыл огонь. Одному из студентов пуля попала в область глаза, а у второго от звука выстрела разорвалась барабанная перепонка.

Пострадавшие оказились уроженцами ЛНР и Карачаево-Черкесии. Их госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Нападавших задержали.