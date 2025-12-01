Новогодняя столица-2026
Политика

Парковка без поборов: «Справедливая Россия» хочет отменить плату у соцобъектов и домов

Алексей Самохин
Фото: администрация Рязани

Партия «Справедливая Россия» пошла в атаку на платные парковки у соцобъектов и жилых домов. Её председатель Сергей Миронов предложил освободить от оплаты сотрудников и посетителей социальных учреждений, а также жителей многоквартирных домов в пределах жилых зон. Соответствующий законопроект уже внесён в Государственную думу, соавтором инициативы стал депутат фракции СР Дмитрий Гусев.

Суть предложения проста и, по задумке авторов, должна выглядеть максимально справедливо для людей. Миронов настаивает: платить за парковку у школ, детских садов, больниц, поликлиник, спортивных и культурных объектов граждане не должны. Эти точки – не про развлечения, а про работу и жизненно важные дела.

«Люди приезжают сюда работать, решать свои насущные вопросы, проблемы, и деньги за парковку автомобилей рядом с соцобъектами с них брать нельзя», – подчеркнул лидер партии. Логика понятна: если человек везёт ребёнка в сад, едет на приём к врачу или выходит на смену в больнице, город не должен превращать это в повод для дополнительного сбора.

Отдельный блок поправок касается дворов и жилых зон. «Справедливая Россия» через изменения в закон «Об организации дорожного движения» предлагает запретить брать плату за парковку в пределах жилых зон с жителей близлежащих многоквартирных домов. По словам Миронова, это вопрос элементарного здравого смысла: здесь люди живут, здесь же сосредоточена социальная инфраструктура, и брать деньги за парковочное место у собственного дома – «абсолютно недопустимо».

Миронов напоминает, что даже бесплатных парковочных мест в новых микрорайонах катастрофически не хватает. Жители и так воюют за каждый метр у дома, а вместо решения проблемы получают ещё и плату «за воздух». По его мнению, власти должны не зарабатывать на парковках, а искать реальные способы разгрузить дворы и упростить людям жизнь.

Лидер «Справедливой России» жёстко критикует нынешнюю систему: «Современный подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости. Это приводит к росту социальной напряжённости». По сути, речь о том, что парковка давно стала не просто элементом благоустройства, а триггером конфликтов между жителями и городом.

Именно поэтому партия настаивает: правила сбора денег за платные парковки нужно пересматривать. Миронов публично обратился к коллегам по Госдуме с призывом поддержать инициативу «Справедливой России» и тем самым «охладить» ситуацию вокруг платных парковок, которая год от года только накаляется.

